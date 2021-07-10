شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يوجه رسالة ووعدا لجماهير الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الشكر إلى جماهير سيد البلد، على دعمهم ومساندتهم المستمرة، بعدما قفز الفريق للمربع الذهبي بالدورى، ووصل فريق السلة لنهائي دوري السوبر.

وأكد محمد مصيلحي، في فيديو عبر صفحة النادي الرسمية على "فيس بوك"، أنه يتم تجهيز مفاجأة من العيار الثقيل، من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندري.

وأوضح محمد مصيلحي أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن مفاجأة ثمينة خاصة بجمهور الاتحاد الذي يقدم الدعم والمسنادة للاعبين في كافة الألعاب.

في سياق متصل، عبر رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في استاد الإسماعيلية، ودخول الفريق المربع الذهبى في الدوري.

وقال محمد مصيلحى: "إصابة حسام عاشور ورزاق سيسيه وكريم الديب وخالد الغندور ضربت قوام الفريق، وحسام حسن قام بتصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول".

وأضاف رئيس الاتحاد: "حسام وإبراهيم حسن أكدا بقاءهما مع الاتحاد السكندري في الموسم المقبل؛ لحبهما في الاتحاد والمجلس الحالي".

وتابع رئيس سيد البلد: "لم نطلب والتر بواليا أو مروان محسن من الأهلي حتى الآن، وننتظر طلبات حسام حسن للموسم المقبل في ظل علاقتنا الطيبة بالأهلى والزمالك".

واختتم مصيلحى: "التكفل بعلاج رزاق سيسيه شيء طبيعي؛ لأنه على قوة الاتحاد السكندري، وعرضت سفره إلى ألمانيا أو دبى من أجل علاجه، وأتمنى أن يوافق الزمالك على رحيله نهائيا للاتحاد".