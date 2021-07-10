شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة دورى محترفين اليد بحضور مندوبى الأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام ظهر اليوم السبت، قرعة بطولة دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021، فى مقر الاتحاد بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المنافسة.

ويشارك فى هذه النسخة أندية كل من: الزمالك، الأهلي، سبورتنج، طلائع الجيش، هليوبوليس، الأوليمبي، الزهور، الطيران، سموحة، البنك الأهلي، الشمس، المعادي، أصحاب الجياد، الجزيرة، استاد المنصورة، الحوار، هليوليدو، أكتوبر.

ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر الجارى، بينما تحدد يوم 23 أغسطس المقبل موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002، و25 سبتمبر للدورى الممتاز وعمومى السيدات.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلي والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.