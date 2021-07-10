شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحصل على خدمات ياسر صالح لاعب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع المصري اليوناني ياسر صالح، على عقود انضمامه لفريق كرة السلة الأول لرجال نادي الاتحاد السكندري، استعدادا للموسم الجديد.

وقام أمين صندوق النادي وعضو مجلس الإدارة حازم الرجال ومدير شئون اللاعبين سامح صلاح بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باللاعب.

ومن ناحية أخرى، يجتمع المنتخب المصري لكرة السلة بداية من يوم 8 يوليو إلى 18 يوليو الجاري، بحضور 18 لاعبًا، وسيتم اختيار 14 لاعبا منهم، لخوض نهائيات بطولة أفريقيا يوم 22 أغسطس في رواندا.

وتلقى المنتخب الوطني دعوة من الأردن للمشاركة في بطولة الملك عبد الله في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، وتلقى أيضا دعوة من البرتغال وتونس للمشاركة في بطولات دولية، وطالب المنتخب الاتحاد المصري لكرة السلة بتحديد موعد للوديات من 21 يوليو إلى 25 يوليو أو موعد آخر، وهو من 3 أغسطس إلى 7 أغسطس، وفي انتظار حسم خوض الوديات استعدادا لبطولة أفريقيا.