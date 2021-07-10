شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك: ننتظر حكما نهائيا لصالح النادي في أزمة كهربا خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن وزارة الشباب والرياضة تدعم اللجنة قائلا: "الوزارة تدعمنا وتحاول مساعدة هذه اللجنة للنجاح مع نادي الزمالك".

وقال أدهم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "طلبنا الحصول على تعويض 5 ملايين جنيه؛ بسبب سفر خالد بو طيب دون إذن النادي".

وأضاف عضو اللجنة التي تدير النادي الأبيض: "ننتظر الحصول على حكم نهائي في قضية كهربا لصالح نادي الزمالك خلال 3 شهور، ومعروف يوسف يطالب نادي الزمالك بالحصول على 10.5 مليون جنيه ونحاول حل مشكلته وديا".

وتابع عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي والمكلف بمتابعة قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن قضية لاعب الفريق السابق بنجامين أشيمبونج تعتبر من أصعب القضايا في التوقيت الحالي.

وكشف عضو الزمالك أن المحامي نصر عزام وأيضًا محام إيطالي يتوليان عدة قضايا للزمالك في فيفا وهيّ: قضية حمدي النقاز، وأشيمبونج، وخالد بوطيب وقضية شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، وقضية محمود عبد المنعم "كهربا".

واختتم عضو الزمالك: "من خلال الورق أعتقد أن اللاعب حمدى النقاز حصل على مستحقاته من الزمالك، قضية النقاز هناك احتمال كبير في الفوز بهذه القضية، لكن لا يوجد موعد للحكم، والمحامي الإيطالي يعمل في هذا الملف قبل وصول اللجنة الحالية".