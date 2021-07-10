شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود للتدريبات بعد راحة 24 ساعة استعداداً لبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم السبت، فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الخسارة من الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت.

ويستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر في تمام السابعة مساءً استعداداً لبيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبلة في لقاء الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.