شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر تشيفز: نحترم الأهلي ولدينا حافز في تحقيق اللقب الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيسيكا موتونج، مديرة التسويق بنادي كايزر تشيفز، إن رحلة الفريق في بطولة إفريقيا كانت طويلة، ولكننا صنعنا التاريخ بالصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت جيسيكا، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن كايزر تشيفز جاهز لنهائي إفريقيا والفريق في معسكر حاليا، استعدادا للسفر، وعلى استعداد للسفر، ونتابع بروتوكولات فيروس كورونا، وسنكون مستعدين لمواجهة الأهلي في المغرب.

وتابعت جيسيكا، إن إقامة النهائي في المغرب أمر جميل، حيث لعبنا هناك وفزنا 1/0 على الوداد في آخر مباراة لنا هناك، للأسف الظروف الحالية تحتم علينا اللعب بدون جماهير، ونعلم أن الأهلي لديه جماهير غفيرة كان من الممكن أن تسافر وتحضر النهائي ولكن هذا لن يحدث.

وأردفت، إن المكافأة لنا هي الحصول على اللقب نحن نلعب النهائي ولدينا الحافز الكبير، وبالتأكيد المكافأة الأكبر هي تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخنا، مشيرة إلى أن الأهلي فريق كبير وصاحب عراقة كبيرة بالفوز باللقب، وجاهزون لهذا التحدي؛ لأننا عملنا بمنتهى الجدية ولدينا تاريخ مع الفرق المصرية، ولم تكن المواجهات غالبيتها في صالحنا ونعلم الفرق المصرية جيدا، ولديها لاعبون جيدون وأطقم فنية رائعة.

واستطردت: "كايزر تشيفز يتمتع بجهاز فني على أعلى مستوى ونحن فريق لا يمكن الاستهانة به ونفهم ثقافة الفوز، وبالتأكيد نُكِنّ كل الاحترام للنادي الأهلي، وإننا والأهلي ملوك التسويق في القارة الإفريقية، وهذه المواجهة ستكون فرصة كبيرة لتسويق لاعبي الفريقين، وتواجد الفريقين على منصات التواصل الاجتماعي؛ لأن المواجهة ستحظى بمتابعة عالمية وبمواجهة الأهلي سنتعلم الكثير وسنشتراك في كثير من الأشياء خاصة أن الأهلي أحد قادة الكرة الإفريقية في كرة القدم، وسنُظهِر وجهنا الحقيقي.

وقالت، إن بيتسو موسيماني جعلنا فخورين؛ لأنه يرفع علمنا وندعمه في تجربته مع الأهلي، ونحن فخورون بالإنجازات التي حققها مع الأهلي، ولديه خبرة كبيرة تمتد لـ21 عامًا، وسعداء بما يقدمه مع الأهلي، ولكن هذه المرة سنواجهه كمنافس، ونتمنى له التوفيق أيضا.

وعن أسباب إقالة هانت وتعيين باكستر من القيادة الفنية لكايزر تشيفز، قالت إن هناك أسبابا كثيرة ليس من اللائق الحديث عنها، ولكن المدرب الحالي يفهم الفريق وطريقة عمله، والمدير الفني الجديد معه مساعدون صغار في السن، ولديهم رؤية شاملة عن كرة القدم في كايزر تشيفز، ويبنون فريقا للمستقبل.

وفيما يخص تواجد باكستر على مقاعد البدلاء؛ بسبب أزمة في الرخصة التدريبية أكدت أنه لا توجد مشكلة حتى الآن، وسيتواجد على مقاعد البدلاء، مؤكدة أن لاعبي كايزر تشيفز دائما ما يكونون مطلوبين في سوق الانتقالات.

وعن حظوظ كايزر تشيفز في التتويج بلقب إفريقيا على حساب الأهلي قالت إنهم في انتظار 90 دقيقة، والفرصة متاحة لكلا الفريقين، وهذا النهائي، وهو أعلى مستوى وملوك إفريقيا يواجهون بعضهما، وسنبذل قصارى جهدنا لصناعة التاريخ مرة أخرى.