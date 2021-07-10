شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السلة بالزمالك: لا نعلم عن مفاوضات أوجستي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر عبد الوهاب، رئيس قطاع السلة بنادي الزمالك، أن إدارة النادي فاتحت الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأبيض، في تجديد عقده منذ فترة، ولكنه رفض وطلب إرجاء الأمر حتى انتهاء منافسات الموسم، وطلب الحصول على وقت والسفر إلى بلاده قبل حسم أمره من تجديد عقده قبل أن يعتذر عن الاستمرار معنا.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن حسين لبيب رئيس الزمالك أكد لأوجستي أن الإدارة ستلبي كل طلباته، سواء المادية أو الفنية، ولكنه رفض الحديث عن الأمور وطلب من النادي وضع عرض مالي، وتم منحه عرضا مناسبا، وهو أكد أنه لم يكن يتخيله، ولكنه فكر تفكيرا احترافيا، بعدما حقق بطولتين مع الزمالك، ويرغب في الخروج بشكل طيب خشية من عدم الاستمرار في نفس النجاح بالموسم المقبل.

وأضاف: قد يكون رحيل أكثر من لاعب مثل أنس أسامة إلى دوري "nba" ومهاب ياسر إلى دوري الجامعات الأمريكية، ووالتر هودج قد أثر على طموحه فيما ينوي تحقيقه مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وعن حقيقة تلقيه عرضا لتدريب سلة الأهلي في الموسم المقبل قال: لا نعلم عن تلقيه عرضا من الأهلي، ولكنه من الوارد أن يكرر الأهلي نفس التجربة، ومن حق الطرفين الإقدام على تلك الخطوة، ولكنه لم يكشف عن هذا الموضوع في حديثه معنا.

وأضاف: والتر هودج اتفق على الرحيل عن الزمالك لمدة 3 شهور، وبعدها يعود للزمالك، ولكنه لا يوجد عقد يربطه معنا ومن حقه البحث عن عقد أفضل؛ لأن هذا هو الاحتراف.