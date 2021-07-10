شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يعود للمشاركة فى تدريبات بيراميدز بعد واقعة الرجاء المغربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد فاروق، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للمشاركة فى التدريبات الجماعية، تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى، بعد واقعة اعتراضه على قرارات المدير الفنى السابق الأرجنيتنى رودلفو أروابارنيا، فى مباراة الرجاء المغربى في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت إدارة نادي بيراميدز تحويل محمد فاروق، للتحقيق؛ لما بدر منه في مباراة الرجاء المغربي، بعدما اعترض على المدرب بسبب عدم الدفع به مبكرا في المباراة، ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع المدرب، لتقرر إدارة بيراميدز تحويل اللاعب للتحقيق واستبعاده من التدريبات الجماعية وكذلك المشاركة.

وظهر محمد فاروق فى التدريبات الجماعية لفريق بيراميدز، تحت قيادة تاكيس جونيس، التى أقيمت مساء الجمعة، وعقب التعادل الإيجابى مع الإنتاج الحربى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70، بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30، ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زالت لديه أربع مباريات مؤجلة.