شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح فرعا لأحد البنوك بسور النادى على شارع جامعة الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فرعا لأحد البنوك بسور النادي والمطل على شارع جامعة الدول العربية، كأفضل موقع تجاري بمنطقة المهندسين.

وحضر الافتتاح مسئولى البنك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وطارق جبريل المدير المالي للنادي.

ويأتي افتتاح الفرع في إطار التعاون الكامل بين الزمالك، وهذا البنك أحد أعمدة الاقتصاد المصري المهمة بالبلاد ونادي الزمالك العريق.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة أجازة طويلة.

وكان كارتيرون قد حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.