الزمالك: غرامة محمد إبراهيم بسبب بند بـ"مليون يورو".. ونحاول عدم دفع تعويض شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمكلف بمتابعة قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن غرامة النادي حول أزمة اللاعب محمد إبراهيم بسبب بند وضع مع النادي البرتغالي بارتيمو.

عضو الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"كان يوجد جلسة استماع في 30 يونيو الماضي وحضرها نصر عزام وهو مكلف بمتابعة هذه القضية".

وأضاف :"الزمالك قام بشراء محمد إبراهيم من النادي البرتغالي بـ500 ألف يورو، ووضعوا شرطًا عند انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر وهو دفع 40% من قيمة الانتقال وتم وضع بند آخر وهو دفع حد أدنى مليون يورو من قيمة الانتقال".

وتابع :"النادي البرتغالي قام بمتابعة اللاعب بعد انتقاله لمصر المقاصة والذي انتقل بمقابل خمسة ملايين جنيه، وتم نشر قيمة الصفقة بـ270 ألف يورو على موقع ترانسفير ماركت، ثم انتقل اللاعب إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بمقابل 400 ألف يورو".

قضية أخرى تحدث عنها عمرو أدهم وهو أزمة النادي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وعن هذا، قال أدهم :"الزمالك اشترى شيكابالا بـ650 ألف دولار، وتبقى من قيمة هذه الصفقة 510 ألف دولار".

وأكمل :"النادي البرتغالي طلب تعويض بـ400 ألف دولار، ونحاول عدم دفع قيمة هذا التعويض على أن نسدد قيمة الصفقة فقط".

قضية أخرى بشأن لاعب الفريق السابق وهو معروف يوسف، ليكشف :"تم التواصل مع معروف يوسف ووكيله وهناك رغبة في إنهاء هذه الأزمة، اللاعب يريد الحصول على مستحقاته، واتفقنا على رقم معين حيث تقدر مستحقات اللاعب بـ10 ونصف ملايين جنيه".

وأنهى عمرو أدهم تصريحاته حول قضية حسام أشرف :"عقوبة اللاعب مع النادي الكاميروني الذي وقع له تقدر بـ220 ألف يورو، ونحاول حاليًا مع النادي الكاميروني تخفيض المقابل المادي وندفع القيمة على دفعات".

جدير بالذكر أن حسام أشرف وقّع لأكاديمية من الكاميرون قبل تجديد عقده مع الزمالك، إلا أن اللاعب خلال توقيعه معه النادي الكاميروني كان يوجد شرط جزائي يقدر بأربعة ملايين يورو.