الزمالك: طلبنا تعويضًا بـ5 ملايين يورو من بوطيب.. وحكم قضية كهربا بعد 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمكلف بمتابعة قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن النادي الأبيض طلب تعويضًا يقدر بخمسة ملايين يورو من المهاجم المغربي خالد بوطيب والذي لعب للفريق في وقت سابق.

وأضاف أدهم في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"توجد قضيتين بالنسبة للاعب خالد بوطيب وهيّ من النادي بسبب سفر اللاعب لفرنسا للعلاج بدون الحصول على إذن ولذلك طلبنا تعويضًا يقدر بخمسة ملايين يورو".

وتابع :"اللاعب رد بهذه القضية برفع قضية ضدنا وهو أنه سافر إلى فرنسا بإذن من النادي، القضية في بدايتها عند فيفا، وهذه القضية يعتقد المحامي الإيطالي أن كل طرف يسحب الشكوى وتنتهي".

وانتقل عمرو أدهم للحديث عن ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، قائلاً :"كان يوجد جلسة استماع في الفترة الأخيرة، موقف الزمالك جيد جدًا، وطلبنا تعويضًا، وأعتقد أننا سنحصل على هذا التعويض".

وواصل :"النادي الأهلي ليس طرفًا في هذه الأزمة، والأزمة بيننا وبين اللاعب وناديه البرتغالي السابق، وسيتم الحكم على هذه القضية بعد شهرين أو ثلاثة شهور".

وكان "كهربا" رحل عن الزمالك بدون الحصول على إذن حيث كان يعتقد اللاعب أن عقده انتهى مع الزمالك قبل أن يرحل لصفوف ديبورتيفو ألفيس البرتغالي ومنه إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي قبل الماضي.