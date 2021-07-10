الزمالك: أزمة أشيمبونج من أصعب القضايا.. وننتظر موعد حكم النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي والمكلف بمتابعة قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن قضية لاعب الفريق السابق بنجامين أشيمبونج تعتبر من أصعب القضايا في التوقيت الحالي.

وأضاف عضو الزمالك الحالي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"كنّا نعتقد أن هذه القضية انتهت".

وتابع :"هذه القضية من أصعب القضايا، ونتواصل مع محامي اللاعب خاصة أن الغرامة تصل إلى مليون و200 ألف دولار".

وأكمل :"تواصلت مع محامي اللاعب من أجل حل هذه القضية وديًا وهناك محاولة وهيّ تقسيط المبلغ على فترة أطول".

وكشف عمرو أدهم خلال تصريحاته أن المحامي نصر عزام وأيضًا محامي إيطالي يتولوا عدة قضايا للزمالك في فيفا وهيّ قضية حمدي النقاز، وأشيمبونج، وخالد بوطيب وقضية شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، وقضية محمود عبد المنعم "كهربا"

وبالنسبة لقضية حمدي النقاز، رد عضو الزمالك :"من خلال الورق أعتقد أن اللاعب حصل على مستحقاته من الزمالك، قضية النقاز هناك احتمال كبير في الفوز بهذه القضية، لكن لا يوجد موعد للحكم، والمحامي الإيطالي يعمل في هذا الملف قبل وصول اللجنة الحالية".

وكان النقاز رحل عن الزمالك بدون الحصول على إذن من إدارة من النادي، ليتجه اللاعب لسودوفا الليتواني ومنه إلى الترجي الرياضي التونسي.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي يُفيد بتغريم النادي مليون و200 ألف دولار لصالح حمدي النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.