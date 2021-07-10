كيف تطور رمضان صبحي في 8 سنوات ليسجل 10 أهداف بموسم واحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

لا شك أن رمضان صبحي واحد من أبرز المواهب في كرة القدم المصرية، نظرًا لظهوره المبكر ونجاحه في الوصول للمنتخب الأول بسن صغير، وصولًا لقيادة المنتخب المصري من أجل بلوغ أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق بعد أقل من أسبوعين.

ومع الحالة الطيبة للاعب خلال الموسم الحالي حيث يقود هجوم نادي بيراميدز، نرصد من خلال هذه السطور كيف تطور حتى سجل 10 أهداف مع ناديه لأول مرة في مسيرته بعد 8 سنوات لعب.

الظهور الأول لرمضان صبحي مع الأهلي كان حين تم تصعيده تحت قيادة محمد يوسف من أجل اللعب للفريق الأول موسم 2013-2014، واستطاع خلال 9 مباريات لعب في كافة المسابقات أن يسجل 3 أهداف.

لكن في الموسم التالي استطاع رمضان صبحي أن يحصل على عدد مباريات أكبر وبالتالي سجل أهداف أكثر فكان على موعد مع هز الشباك في 8 مناسبات خلال 31 مباراة لعبها مع الفريق الأول.

وكان أبرز مواسم رمضان صبحي مع الأهلي في 2015-2016 حيث ظهر بشكل طيب في التسجيل لكن الأهم أنه صنع عدد كبير من الأهداف، فأحرز 6 وصنع ضعفهم في مختلف المنافسات خلال 34 مباراة.

لكن مع احتراف رمضان صبحي في 2016-2017، كان أول موسم لم يشهد تسجيل اللاعب لأي هدف منذ بداية مسيرته فقد لعب لستوك سيتي 19 مباراة مع الفريق الأول دون إحراز أي هدف وصنع هدفين اثنين.

وشارك رمضان صبحي بشكل اكبر في موسم 2017-2018، واستطاع أن يسجل للفريق الأول 3 أهداف خلال 27 مباراة وصنع هدف.

وبعد نصف موسم مع هدرسفيلد عاد رمضان صبحي للأهلي في يناير 2019، واستطاع اللاعب أن يشارك مع الفريقين في 31 مباراة وسجل هدفين اثنين وصنع 5 أهداف جميعها كانت بالقميص الأحمر.

ثم استمر رمضان صبحي في صفوف الأهلي موسم 2019-2020 وشارك اللاعب في 9 مباريات فقط، سجل 5 أهداف ولم يصنع إلا هدف وحيد.

لكن المرة الوحيدة في مسيرة 8 سنوات لرمضان صبحي التي تمكن فيها من تسجيل 10 أهداف جلال موسم واحد كانت هذا الموسم مع بيراميدز حيث أحرز 7 في الدوري، و3 في الكونفدرالية خلال 33 مباراة.