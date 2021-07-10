الامارات | اليليلي: لقاء كاربوف غيّر مساري.. وأطمح لأكون بين أفضل 100 لاعب شطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن اليليلي: لقاء كاربوف غيّر مساري.. وأطمح لأكون بين أفضل 100 لاعب شطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني للشباب ونادي الفجيرة للشطرنج، محمد اليليلي (15 سنة)، عن تطلعه ليكون ضمن أفضل 100 لاعب شطرنج في العالم في السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أنه على ثقة بتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن لقاء بطل العالم السابق، الروسي أناتولي كاربوف، العام الماضي، خلال زيارة إلى دبي، غيّر من مشواره في اللعبة، ودفعه إلى الاحتراف. ويحتل اليليلي التصنيف 16 على مستوى الإمارات، والأول في فئته العمرية، والـ3148 على مستوى آسيا بـ1904 نقاط. وواجه اليليلي كاربوف على هامش احتفال الاتحاد الآسيوي بمرور 30 عاماً على تأسيسه.

وقال اليليلي لـ«الإمارات اليوم»: «تلك المواجهة التي انتهت بالتعادل أشعرتني بالفخر الكبير، وحمّلتني مسؤولية كبيرة للمستقبل. وهذا اللقاء الشطرنجي غيّر من طموحي، ونقلني من لاعب هاوٍ إلى محترف». وتابع: «بعد اللقاء التاريخي شطرنجياً، أصبح هدفي هو الاستمرار في التميز، والفوز ببطولات أكبر محليا وخارجياً، لتصل إلى بطولات كبرى، وسأجتهد لذلك».

وأضاف: «نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة قدم لي الشيء الكثير، وهو من وضعني على الطريق الصحيح في بيئة مثالية من كل النواحي، وأعتز بكوني إلى جانب زميليّ خليفة خالد وعمار السدراني حققنا إنجازات مميزة في شطرنج الإمارات». وعن مشواره، قال: «بدأت اللعبة منذ كان عمري ثمانية أعوام، ومنذ السنوات الأولى لم يكن لدي هدف قصير المدى، بل دائماً كنت أفكر في أن أكون في المراكز المتقدمة». يذكر أن اليليلي فاز بلقب بطولة العرب 2016، وبطولتي الإمارات 2015 و2017 لفئته. وقال إنه خاض 700 مباراة شطرنجية، فاز في 349 منها. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، الدكتور عبدالله آل بركت، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ادارة النادي استكشفت اللاعب اليليلي منذ صغره، وأيقنت أنه مشروع لاعب مميز للمستقبل، وقامت بدعمه، إضافة إلى بقية زملائه، ليحظى بمتابعة مميزة رفعت من سقف تطلعاته».

بدأ اللعبة في سن الثامنة.. وخاض حتى الآن 700 مباراة في الشطرنج.

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