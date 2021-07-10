الامارات | «كونسيدر زيز» تحرز لقب كأس الوثبة في تكساس.. وإسبانيا تشهد منافسات قوية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كونسيدر زيز» تحرز لقب كأس الوثبة في تكساس.. وإسبانيا تشهد منافسات قوية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت المهرة «كونسيدر زيز»، بطلة لكأس الوثبة في تكساس بأميركا، أول من أمس، فيما يستضيف مضمار سان سباستيان في إسبانيا، اليوم، فعاليات كأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث يقام الحدث برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد مضمار هيوستون بارك بتكساس، تفوق «كونسيدر زيز» لمالكها كري ران انتربرايز، بإشراف تولي رهوندا، وقيادة خوسية اوليفو، بفارق 2.5 طول عن «هاي منتنانس» بقيادة اف راميرز، وسجلت البطلة 1:20:90 دقيقة.

من جهة أخرى، يجتذب مضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، اليوم، سبعة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس في كأس الوثبة ستاليونز. وأبرز المرشحين «سكورشيد»، الفائز في أول ظهور له قبل أسبوع على المضمار نفسه والمسافة نفسها، ويقوده الفارس ديفيد مارتن، وتنافس للمدرب ايتون أيضاً المهرة «دريم»، بقيادة الفارس بابلو فلورس في مشاركتها الثانية، وهي الأخت الشقيقة للمهر «سكورشيد».

وفي إسبانيا ضمن منافسات اليوم، يسعى الجواد «بالعزم»، للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة مايكل فورست، لاقتناص لقب سباق كأس زايد لمسافة 1600 متر، في مواجهة أربعة خيول في السباق البالغة جائزته 16 ألف يورو.

ويتنافس كل من «تباشير» لشادويل، و«اتشي دو ناكري» لهلال العلوي، في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغة جائزته 8000 يورو.

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