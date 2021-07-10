الامارات | لاعبو إنجلترا يعتزمون التبرع بالجائزة المالية لـ«يورو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إنجلترا يعتزمون التبرع بالجائزة المالية لـ«يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إخبارية في إنجلترا أمس، أن لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم يعتزمون التبرع بالجائزة المالية للفريق لمصلحة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن.إتش.إس)، وذلك في حالة التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) غداً.

وأوضحت التقارير أن المنتخب الإنجليزي سيحصل على نحو 9.6 ملايين جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار)، في حالة الفوز على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في لندن، ومبلغ أقل من ذلك في حال الوصافة.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي قد بدأوا التبرع بأموال المباريات لمصلحة هيئة الخدمات الصحية في العام الماضي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت التقارير إلى أن الأمر لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، حيث تتبقى بعض التفاصيل منها المتعلقة بالجوانب الضريبية.

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