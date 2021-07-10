الامارات | الجزائري رشيد شريح مدرباً لفريق مليحة لليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري رشيد شريح مدرباً لفريق مليحة لليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مليحة، أول من أمس، التعاقد مع المدرب الجزائري رشيد شريح، ليتولى تدريب فريق اليد لموسم واحد. يأتي التوقيع، الذي عقد بمقر النادي في قاعة المؤتمرات، بعد أن تم إسناد إدارة الفريق إلى إبراهيم سالم الحمادي، كما سيتولى مهام مساعد المدير الفني إبراهيم الأميري. ووقّع مع المدرب رئيس مجلس إدارة النادي محمد سلطان. يذكر أن شريح سبق له تدريب فرق اليد في القرين الكويتي والأهلي البحريني، والشعب الإماراتي (سابقاً)، وكذلك السالمية الكويتي، والنصر الكويتي، وغيرها من الخبرات العديدة بعد قيادة العديد من الأندية الخليجية.

وأكد محمد سلطان في تصريح صحافي أن النادي يواصل التعاقد مع كوادر رياضية لها حضورها وبصمتها الرياضية، لتكون ضمن أسرة النادي خلال الموسم المقبل، لتحقيق أهداف مليحة الاستراتيجية، وليسهموا بخبراتهم في تعزيز نجاحات النادي الرياضية.

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