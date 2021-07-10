الامارات | الظفرة يدشن تحضيراته للموسم الجديد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يدشن تحضيراته للموسم الجديد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي لاعبو الظفرة مساء اليوم أول حصة تدريبية استعداداً للموسم الكروي الجديد، وذلك على ملعب الفريق الفرعي بمنطقة الزعفرانة بالعاصمة أبوظبي تحت إشراف المدرب السوري محمد قويض، في وقت لايزال فيه «فارس الظفرة» يبحث عن ترميم صفوفه عقب رحيل أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية.

وقال نادي الظفرة في بيان عبر حسابه في «تويتر»، إن التحضيرات للموسم الجديد ستقتصر على معسكر داخل الدولة فقط، وأضاف: «التدريبات تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى 19 من الشهر الجاري، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية خلال عيد الأضحى المبارك على أن يتجمع الفريق مجدداً عقب العطلة في المعسكر الداخلي».

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