الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2021

صفقة

سعت إدارة الشارقة إلى طمأنة جمهور النادي بأن صفقة بيع بطاقة اللاعب إيغور كورنادو تصبّ في مصلحة النادي، لاسيما بعد الجدل الكبير الذي أحدثه انتقال اللاعب كونه أحد أبرز أعمدة الفريق.

نعي

نعى عدد كبير من الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، والد المحلل الرياضي ومدير فريق النصر السابق خالد عبيد، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد الرحمة، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

جلال

نشر لاعب النصر خالد جلال صوراً له عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء تدريباته اليومية مع فريق النصر، مشيراً إلى عودته للفريق بعد انتهاء فترة إعارته لفريق خورفكان الموسم الماضي.

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