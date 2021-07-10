شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالأولمبية تواصل اجتماعاتها مع ممثلي الاتحادات المشاركة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل بعد غد الأحد، اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة دكتور حسن كمال، اجتماعها مع ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري، لمتابعة آخر التعليمات الطبية المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى تسليمهم "سي دي" لتحميل الأبلكيشن الخاص بمتابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين المشاركين في الأولمبياد.

عقدت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا أمس الخميس، مع مندوبي الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، تم خلاله شرح آخر التحديثات الطبية الصادرة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وخطة عمل اللجنة الطبية المصرية خلال دورة الألعاب قبل السفر وخلال البطولة.

الاجتماع عُقد بحضور الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو، وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن، والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل، والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل، وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية وجميع أفراد البعثة الطبية حصلوا على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدورات التي تمت خلال الفترة الماضية .

وحرصت اللجنة الطبية على الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان لتسهيل عمل البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وشرح الدكتور حسن كمال آخر التعليمات الطبية والتحذيرات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي تتعلق بنظام المسحة الخاصة بفيروس كورونا ونظام التتبع المطبق، من خلال اللجنة المنظمة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بكل فرد في البعثة المصرية، والذي سيتواجد على الهاتف الخاص بكل فرد.

وتم خلال الاجتماع عمل بعض التجارب شرح استخدام التطبيق الإلكتروني ونظام التسجيل عليه، ونظام التواصل بين اللجنة الطبية للبعثة وجميع المنتخبات المصرية.