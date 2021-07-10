شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة اليوم الجمعة 9/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها 5 تغييرات فى كل مباراة للمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو، والأهلى يجهز على لطفى للسفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى أفريقيا، وشوقى غريب يناقش السفر إلى طوكيو مبكرا؛ بسبب الساعة البيولوجية، والأهلي يبحث عن تسويق والتر بواليا فى الخليج قبل الميركاتو الصيفى، والزمالك يبحث إقامة مباريات ودية خلال فترة التوقف.

الأهلى يجهز على لطفى للسفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى أفريقيا

يخضع على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه للسفر مع المارد الأحمر للمغرب الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز.

شوقى غريب يناقش السفر إلى طوكيو مبكرا بسبب الساعة البيولوجية

يناقش شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى طوكيو مبكراً، وعدم الانتظار حتى يوم 17 يوليو الجارى، لخوض مباراة ودية هناك قبل الأولمبياد، بجانب أن يتعود اللاعبون على الساعة البيولوجية نظرا لفارق التوقيت الكبير بين مصر واليابان.

الاهلى يبحث عن تسويق والتر بواليا فى الخليج قبل الميركاتو الصيفى

يبذل مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في أحد الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الحالي بعد خروج اللاعب تماما من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وعدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، بل وخروجه من قوائم المباريات في بعض الأحيان.

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لـ "بن شرقي" بعد العودة من المغرب

يبدأ مسئولو القلعة البيضاء مفاوضات التجديد الرسمية مع أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الحالية للسفر إلى المغرب بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدوري.

أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 6 أيام عقب تأجيل مواجهة بيراميدز

منح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة لاعبيه راحة لمدة 6 أيام عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة بيراميدز بدور الـ 16 لكأس مصر التي كان مقررا إقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

الأهلى يدرس الاكتفاء بكريم فؤاد محلياً فى الصيف مع عودة المعارين

يدرس مسئولو النادي الأهلي الاكتفاء بصفقة كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار حاليا إلى إنبي، ليكون الصفقة المحلية الوحيدة للنسور الحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد الانتهاء من حسم الصفقة والاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصل عليه نادي النجوم، مع عودة عدد من اللاعبين المعارين خارج الأهلي لتدعيم صفوفه من اللاعبين المحليين في الموسم المقبل.

الشرقية للدخان يختار ملعب بتروسبورت لإستضافة مبارياته فى الدورى

اختار مسئولو نادى الشرقية للدخان، استاد بتروسبورت لاستضافة مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من الدورى الممتاز 2021 -2022.

الأهلى يعلن غياب على لطفى عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة