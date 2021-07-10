شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى وفاة السيدة جيهان السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئيس الجمهورية الأسبق.. داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كانت الفقيدة قد قدمت نموذجًا للمرأة المصرية المتحضرة خلال حقبة من أصعب فترات التاريخ المصري، خاصة في حرب أكتوبر المجيدة.

الراحلة "جيهان السادات" تنتمي إلى عائلة المحجري بقرية تزمنت الشرقية، واسمها كاملا، السيدة جيهان صفوت رءوف المحجري، وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة، وقامت بالتدريس في جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر، وذلك بعد وفاة الرئيس السادات، وكان لها نشاط مجتمعي واسع، وحظيت وفاتها باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس تقديرا لوطنيتها وعطائها على المستويين الرسمي والأهلي.