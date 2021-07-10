7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يبحث عن تسويق والتر بواليا فى الخليج قبل الميركاتو الصيفى و5 تغييرات فى كل مباراة للمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو، والزمالك يبحث إقامة مباريات ودية خلال فترة التوقف.

الاهلى يبحث عن تسويق والتر بواليا فى الخليج قبل الميركاتو الصيفى

يبذل مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في أحد الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الحالي بعد خروج اللاعب تماما من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وعدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، بل وخروجه من قوائم المباريات في بعض الأحيان.

الأهلى يجهز على لطفى للسفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى أفريقيا

يخضع على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه للسفر مع المارد الأحمر للمغرب الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز.

شوقى غريب يناقش السفر إلى طوكيو مبكرا بسبب الساعة البيولوجية

يناقش شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى طوكيو مبكراً، وعدم الانتظار حتى يوم 17 يوليو الجارى، لخوض مباراة ودية هناك قبل الأولمبياد، بجانب أن يتعود اللاعبون على الساعة البيولوجية نظرا لفارق التوقيت الكبير بين مصر واليابان.

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لـ "بن شرقي" بعد العودة من المغرب