شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، آخر مستجدات المباراة المرتقبة بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب يوم 17 يوليو الجاري.

وقال إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "المباراة في موعدها وأجريت اتصالات مع مسئولي كرة القدم في المغرب قبل ساعات، وأكدوا جاهزية كافة الاستعدادات للمباراة".

وأضاف سفير مصر بالمغرب: "هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابة بكورونا في المغرب، لكن كل الأمور ما زالت تحت السيطرة، وبالتالي التجهيزات تتم على قدم وساق لاستقبال الفريقين في نهائي الأميرة السمراء".

وتابع: "هناك تواصل مع إدارة الأهلى من الأسبوع الماضي، وسيحضر الأهلى للمغرب يوم 13 يوليو الجاري السابعة مساء، ويدخل فيما يشبه بالفقاعة الطبية من الفندق للملعب مباشرة وحتى موعد اللقاء".

في سياق متصل، كشف مصدر داخل الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، رغم انشغاله بالتحضير لمباريات الدوري، إلا أنه يرغب في التوقف على كل نقاط قوة وضعف فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي قبل مواجهته يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن موسيماني يتواصل مع أصدقائه في جنوب إفريقيا، من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن فريق كايزر تشيفز قبل مواجهته في النهائي الإفريقي.

وشدد المصدر على أن موسيماني لم يكتف بالتقارير التي يجهزها الثنائي موسى ماتلابا ويوشا فالدويا محللي الأداء، وحاول جمع البيانات الكافية عن كايزر تشيفز، من أجل استكشافه جيدا قبل النهائي الإفريقي.

وحاول موسيماني جمع المعلومات التي تفيده بشأن حالة الفريق الجنوب إفريقي حاليا، خاصة أنه لا يخوض مباريات رسمية في الوقت الحالي في ظل انتهاء منافسات الدوري الجنوب إفريقي، من حيث جاهزية كل اللاعبين وحالات الإصابة الموجودة في صفوفه واللاعبين متوقع غيابهم عن النهائي الإفريقي.

ويحرص موسيماني على دراسة خصومه جيدا من حيث طريقة اللعب، وتحضير الهجمة وموقفه عند الدفاع أو الاستحواذ على الكرة، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق دفاعات المنافسين والجمل الفنية التي يطبقها لدى وصوله إلى الفرق المنافسة.