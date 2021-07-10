شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. تطعيم الجرعة الثانية للبعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحصل البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، على لقاح الوقاية من فيروس كورونا للمرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بالتعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارتي الشباب والرياضة والصحة.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت في تطعيم المنتخبات القومية المختلفة باللقاح؛ استعدادا للمشاركة في الدورة الأوليمبية المقرر انطلاقها في يوليو المقبل.
ويتلقى لاعبو ولاعبات المنتخبات لقاح كورونا في مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر، بعد تجهيزها بكافة الاحتياجات الخاصة بعملية التطعيم من قِبَل وزارة الصحة لتكون مركزا دائما لتطعيم كافة الرياضيين مستقبلاً.
كشف الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو، عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطاب من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن خروج مصر من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية.
وقال الدكتور حسن كمال، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية؛ بسبب فيروس كورونا، وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عددا كبيرا من الدول منها إنجلترا والإمارات.
وأضاف الدكتور حسن كمال ، اليوم صدر قرار بخروج مصر من قائمة الدولة التي تم وضع قيود عليها، وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان، بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر.