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الثلاثاء المقبل.. تطعيم الجرعة الثانية للبعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - تحصل البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، على لقاح الوقاية من فيروس للمرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بالتعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارتي الشباب والرياضة والصحة.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت في تطعيم المنتخبات القومية المختلفة باللقاح؛ استعدادا للمشاركة في الدورة الأوليمبية المقرر انطلاقها في يوليو المقبل.

 

ويتلقى لاعبو ولاعبات المنتخبات لقاح كورونا في مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر، بعد تجهيزها بكافة الاحتياجات الخاصة بعملية التطعيم من قِبَل وزارة الصحة لتكون مركزا دائما لتطعيم كافة الرياضيين مستقبلاً.

 

كشف الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو، عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطاب من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن خروج مصر من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

 

وقال الدكتور حسن كمال، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية؛ بسبب فيروس كورونا، وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عددا كبيرا من الدول منها إنجلترا والإمارات.

 

وأضاف الدكتور حسن كمال ، اليوم صدر قرار بخروج مصر من قائمة الدولة التي تم وضع قيود عليها، وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان، بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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