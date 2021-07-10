شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. تطعيم الجرعة الثانية للبعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، على لقاح الوقاية من فيروس كورونا للمرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بالتعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارتي الشباب والرياضة والصحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت في تطعيم المنتخبات القومية المختلفة باللقاح؛ استعدادا للمشاركة في الدورة الأوليمبية المقرر انطلاقها في يوليو المقبل.

ويتلقى لاعبو ولاعبات المنتخبات لقاح كورونا في مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر، بعد تجهيزها بكافة الاحتياجات الخاصة بعملية التطعيم من قِبَل وزارة الصحة لتكون مركزا دائما لتطعيم كافة الرياضيين مستقبلاً.