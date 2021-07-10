شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحرك الزمالك لتعويض فرجانى ساسى من النصر القاهرى وهوية اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى النصر، عن تواصل أحد المسئولين عن الكرة فى نادى الزمالك مع طارق السيد نجم النادى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى النصر القاهرى، للاستفسار منه عن محمد ناصر "مودى"، لاعب وسط الفريق، الذى وصفه طارق السيد، إنه سيكون أفضل تعويض لفرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الزمالك.

وأشاد طارق السيد لمسئولى الزمالك بالإمكانيات الفنية والبدنية التى يمتلكها مودى الذى صعده طارق السيد من ناشئين النصر حيث يعد من مواليد 2001 ويلعب فى مركز الوسط المدافع والمساند وتحت رأس الحربة ليضمه طارق السيد لعناصر الفريق الأول الأساسية بعدما أبرم له عقدا احترافيا فور توليه قيادة النصر ومن المقرر أن يشاهد مسئولى الزمالك، اللاعب، من خلال فيديوهات مشاركاته مع النصر فى القسم الثانى للحكم على مستواه قبل التحرك فى ضمه.

وانقطع فرجانى ساسى عن تدريبات الزمالك، حيث بدأت إدارة قلعة ميت عقبة فى اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسى الدولى فرجانى ساسى الذى رفض العودة للانتظام فى تدريبات الزمالك بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، حيث جهزت إدارة الزمالك ملفا كاملاً عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى ساسى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى.

وجاء ذلك بعدما أبلغ محامى ساسى إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضى، على أن يتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجانى ساسى وتوثيقها تمهيدًا لارسالها لـ "فيفا" فى حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولى وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالى والبالغة نحو 450 ألف يورو، حيث أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير القلعة البيضاء، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغهم بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك، قائلاً: "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى، والأخير أبلغه أن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".