شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: مواجهة الأهلي صعبة ولكن مفيش حاجة بعيدة على ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، إن مواجهة الأهلي، المقرر لها يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى صعبة، موضحا أنه سيبذل قصارى جهده للخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "هنعمل اللى علينا أمام الأهلى والباقى على ربنا، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، ونعكف في الفترة الحالية على دراسة المنافس بشكل جيد وأمامنا وقت كاف لذلك".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا خوض 3 مباريات ودية، استعدادا لمواجهة الأهلي، حيث قال السيد إنهم سيخوضون خلال الفترة القادمة عددا من المباريات الودية أمام البنك الأهلي يوم 14 من شهر يوليو الجاري، ثم مواجهة شباب فريق سيراميكا يوم 15 من نفس الشهر وبعدها مواجهة أسوان يوم 16.

أكد المدير الفني لفريق سيراميكا أنه طالب اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وتحسين النتائج للمنافسة على المربع الذهبي، مشيرا إلى أن اليوم الجمعة إجازة من التدريبات، ثم بعد ذلك سيتأنف المران يومي السبت والأحد القادمين.

وضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على راس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السيد إدارة النادي أن سيراميكا تحتاج لتدعيمات على صعيد خط الدفاع، موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات بسبب الإيقاف، وهو ما يستدعى لاعب وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.