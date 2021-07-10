شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى ترشيحًا بضم "حسونى" نجم الوداد لتعويض ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة نادى الزمالك ترشيحًا من أحد نجومه السابقين بضم أيمن الحسونى، لاعب وسط نادى الوداد المغربى، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، الذى انقطع عن تدريبات الفريق الأبيض.

وبدأت إدارة قلعة ميت عقبة اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسى الدولى فرجانى ساسى، الذى رفض العودة للانتظام فى تدريبات الزمالك بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، حيث جهزت إدارة الزمالك ملفا كاملاً عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى ساسى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى، وذلك بعدما أبلغ محامى ساسى إدارة الأبيض أنه لن يعود وتم إنهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضى، على أن يتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجانى ساسى وتوثيقها تمهيدا لإرسالها للفيفا فى حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولى وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالى والبالغة نحو 450 ألف يورو، حيث أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير القلعة البيضاء، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغنا بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك، قائلاً: "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى منذ 4 أيام، والأخير أبلغه بأن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".

ومن المقرر أن تبحث إدارة نادى الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، مسألة ضم حسونى من عدمه، خاصة أن عقده ممتد مع الوداد المغربى، وسيتم التفاوض مع إدارة ناديه حال التأكد حول ضمه من جانب الفرنسى كارتيرون الذى سلمته الإدارة المهمة بشكل أساسى فى اختيار القادمين إلى قلعة ميت عقبة، بعد الاستقرار على تدعيم عدد من المراكز وعلى رأسها تدعيم مركز الظهير الأيمن والمدافع والوسط المساند وصانع الألعاب، بخلاف مركز رأس الحربة، الذى يرغب الأبيض فى تدعيمه بضم مهاجم قوى يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لفريق جالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسم ونصف، وقامت إدارة الزمالك وقتها بضم الثنائى التونسى سيف الجزيرى ومروان حمدى لدعم خط الهجوم، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، طلب وضع مركز رأس الحربة ضمن الأولويات للتدعيم فى الموسم الجديد وتبحث إدارة الزمالك فى الوقت الحالى، التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.