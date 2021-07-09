شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالية نادي سيتي كلوب ببنها لتكريم أسر الشهداء بمشاركة أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نادى سيتي كلوب، فرع بنها، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية ضمن الجولة الغنائية التي يقدمها النادي بفروعها المختلفة، التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات لتقديم تجربة مختلفة ومميزة للأعضاء، بحضور الفنان أحمد سعد، ومحمد حسن مدير فرع بنها.

وبدأ الاحتفال بالتجهيزات النهائية للمسرح والمكان الذي جرى تنظيم الاحتفالية به، ثم الانتهاء من تلك التجهيزات، حيث بدأ الحفل في الثامنة مساءا بحضور الفنان أحمد سعد، وشهد الحفل أعمال تأمين من قبل رجال القوات الأمن بالقليوبية، ورجال الحماية المدنية ورجال المرور، كما تم تعقيم المكان وجرى التأكيد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشارك بالاحتفالية أعداد كبيرة من أعضاء فرع النادي ببنها بمحافظة القليوبية، الذين أكدوا سعادتهم بالتنظيم الجيد للاحتفالية، والخروج بشكل رائع لها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء، منهم أسرة الطيار مقدم طيار عبد الخالق سلامة عمار، والشهيد النقيب عبد الله الجندي، والشهيد العقيد مدحت طلعت حسن، وتم تسليم درع التكريم لأسر الشهداء وأبنائهم.



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الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

الجمهور خلال حضوره حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

الجمهور خلال حضوره حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

تعقيم موقع الاحتفالية داخل النادى

الجمهور خلال حضوره حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

جانب من الحضور

الجمهور خلال حضوره حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

الجمهور خلال حضوره حفل نادى سيتى كلوب لتكريم الشهداء

المطرب احمد سعد

المطرب احمد سعد

المطرب احمد سعد

المطرب احمد سعد