الجونة يُعلن التعاقد مع محمود الجزار حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الجونة، تعاقده مع لاعبه محمود الجزار لمدة ثلاثة سنوات إضافية لينتهي التعاقد عام 2024.

ونشر الجونة، عبر حساباته بمواقع التواصل، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لملخص لمسات الجزار، مُذيلاً إياها بتعليق:"لن يمُر أحد حتى ٢٠٢٤.. الجزار في الجونة لثلاث سنوات إضافية".

وكان رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة، قد أعلن يوم أمس الخميس عبر يلاكورة، أن إدارة ناديه طلبت تفعيل بند الشراء النهائي الموجود في عقد المدافع محمود الجزار المعار من النادي الأهلي.

وقال شحاتة: "طلبنا رسميًا من الأهلي شراء محمود الجزار استغلالًا لوجود بند في العقد يتيح لنا سداد مبلغ يقارب خمسة ملايين جنيه للقلعة الحمراء للإبقاء على اللاعب نهائيًا.. الجزار لاعب مفيد جدًا للجونة وله دور مؤثر كما أنه صغير السن".