مصدر لمصراوي: إكرامي مشرفاً على حراس المرمى بأكاديميات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر بالأهلي أن لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي، اعتمدت قرار تعيين إكرامي الشحات مشرفًا على حراس المرمى بأكاديميات النادي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اللجنة وافقت على تشكيل قطاع الأكاديميات باستمرار عبد المنعم "شطة" في منصب مدير الأكاديميات مع تعيين خالد جادالله مديراً فنياً للأكاديميات.

وأضاف المصدر أن عمرو أنور سيكون المدير الفني لفريق 2001 في الموسم الجديد وسيد غريب مديراً فنياً لفريق 2003 وشريف عبدالفضيل مديراً لفريق 2005 وسامر عبدالرحمن مديراً فنياً لفريق 2006.

وكانت اللجنة قد اعتمدت تشكيل قطاع الناشئين ويتمثل في خالد بيبو رئيساً والتشيكي ميشال بروكيتش مديراً فنياً للقطاع.