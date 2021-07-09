أمين صندوق الزمالك يتحدث عن.. التجديد مع بنشرقي.. خلافات كارتيرون.. ضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمين صندوق نادي الزمالك، طارق جبريل، إن ناديه سيُعلن خلال 3 أشهر ما جمعه حساب ناديه، مشيرًا إلى أن الزمالك كان في حالة صعبة مالية وإدارية خلال الفترة الماضية.

وأضاف جبريل، خلال حلوله ضيفًا بفضائية إم بي سي مصر:"مصادر الدخل تضم أشياءًا كثيرة، وحساب الدعم جزء من الخطوات التي يسير فيها النادي"، نافيًا وصول عرض رسمي لناديه بخصوص لاعب فريقهم يوسف أوباما.

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك:"لدينا لاعبين جيدين وكل الأندية تتمناهم لذا ليس من الغريب وصول عروض لهم ولكن لا أحد يُفكر في الرحيل الكل يريد العمل بنادي الزمالك، والمسؤولون عن الكرة وضعوا خطة خلال الفترة المقبلة للتجديد للاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية".

واسترسل جبريل:"أشرف بنشرقي ضمن اللاعبين الذين نعمل على التجديد لهم، وما يُثار على مواقع التواصل ليس صحيحًا، ولم نجلس بصورة نهائية لحسم التجديد والمسؤولون عن الكرة سيكونوا الأفضل للحديث عن التجديد، ولكن نعد الجماهير ببذل أكبر قدر من المجهود والمرونة للتجديد لكل لاعب ولابد أن يتأكد الجمهور من ذلكولايوجد أي أزمة مع كارتيرون 99% مما يُقال على مواقع التواصل ليس صحيحًا".

وتطرق لأزمة لاعبهم التونسي فرجاني ساسي بقوله:"كنا فاتحين الباب له وكان مُعلن ذلك أننا في انتظاره، وكان هناك تواصل معه منذ 40 يومًا وقال إنه في معسكر منتخب بلاده ولكن هو الآن منقطع عن التدريب فمن المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم وليس 30 يونيو وبعد انتهاء الموسم كل طرف سيحصل على حقه، ولو هناك حق للزمالك سيحصل عليه، ولكن لايوجد شيء ضده فهو لاعب مُهذب لعب للزمالك ولكن أنا متحفظ على شيء وهو كان لابد أن يأتي ويجلس على الطاولة ويطلب ولكن لم نجلس ونسمع أشياء كثير جدًا، والزمالك لايقف على أحد نهائيًا".

وبسؤاله عن اهتمام ناديه بضم لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، رد جبريل قائلاً: "لايوجد نية للتعاقد مع رمضان صبحي، وشخصيًا لايوجد لديّ فكرة عن الموضوع، مع احترامي لرمضان صبحي فهو لاعب كبير وأي نادٍ يتمنى ضمه ولكن لم يُفتح الموضوع".