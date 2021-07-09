شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والجليل في الدوري الاردني.. العكش يتألق

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والجليل في الجولة التاسعة بالدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الجمعة 9-7-2021.

طار فريق الفيصلي بصدارة ترتيب الدوري الاردني، بعدما فاز على فريق الجليل بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، في افتتاح الجولة التاسعة.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفيصلي والجليل، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والاردن، 21:30 بتوقيت عمان.

وغاب عن صفوف نادي الفيصلي أمام الجليل، كل من مارديك مارديكيان وعبدالله الزعبي، بسبب الإصابة، ومجدي العطار، وخالد زكريا بسبب الإيقاف.

ودخل نادي الفيصلي المباراة بالتشكيلة التالية: نور بني عطية – محمد أبو زريق – سالم العجالين – عدي زهران – ابراهيم دلدوم – ابراهيم الخب – نزار الرشدان – يوسف جلبوش – محمد طنوس – أحمد العرسان – محمد العكش

وأنهى الفيصلي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد في الدقيقة الخامسة، عن طريق محمد العكش بعدما قابل عرضية عدي زهران من الجهة اليمنى على القائم القريب بتسديدة مفاجئة استقرت داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز سالم العجالين تقدم الفيصلي بالهدف الثاني في الدقيقة (67)، بعدما هيأ محمد العكش كرة حائرة داخل المنطقة برأسه وجدت العجالين الذي سدد كرة أرضية في شباك الجليل.

وأحرز محمد العكش هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريق الفيصلي عند الدقيقة (76)، بعد كرة عرضية أرضية أرسلها يوسف أبو جلبوش حولها العكش بطريقة رائعة داخل الشباك.

وسجل خلدون خزام هدفًا شرفيًا لنادي الجليل في الدقيقة 79 من كرة عرضية ارتقى لها برأسه وأسكنها شباك نور بني عطية، لتنتهي المباراة بفوز النسر الأزرق بنتيجة (3-1).

ورفع نادي الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة من 8 مباريات في صدارة ترتيب الدوري الاردني، انتصر في 6 مناسبات، وتعادل مرتين، ولم يعرف طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 19 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، ودخل مرماه 8 أهداف.

في المقابل، تجمد رصيد نادي الجليل عند 7 نقاط من 9 مباريات، فاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر 4 مرات، وسجل لاعبوه 5 أهداف فقط، واهتزت شباكه 12 مرة.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والجليل في الدوري الاردني