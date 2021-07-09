موعد مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 مع القنوات الناقلة والمعلق، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

ويحتضن ملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو النهائي الكبير بين البرازيل والارجنتين، وبحضور نسبي للجماهير لأول مرة في البطولة، حيث سمح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، بحضور 7200 مشجع ما يعادل 10% فقط من سعة الملعب.

ويحين موعد مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021، فجر الأحد 11 يوليو 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية، 04:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي الكوبا، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية، وسكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

الطريق إلى النهائي

تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا 2021، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية التي كانت تضم بيرو، وكولومبيا، الإكوادور، وفنزويلا، برصيد 10 نقاط، انتصر في 3 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وسجل 10 أهداف واهتزت شباكه مرتين.

واطاح المنتخب البرازيلي بنظيره التشيلي في دور الثمانية بهدفٍ دون مقابل أحرزه “لوكاس باكيتا”، قبل أن ينتصر على بيرو بنفس النتيجة وبنفس أقدام لاعب الوسط في نصف النهائي.

في المقابل، شق منتخب الارجنتين طريقه إلى نهائي الكوبا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم أوروجواي، باراجواي، تشيلي، وبوليفيا، برصيد 10 نقاط، انتصر في 3 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وسجل 7 أهداف واهتزت شباكه مرتين.

وتجاوز المنتخب الارجنتيني نظيره الإكوادوري في دور الثمانية بنتيجة (3-0)، قبل أن يعبر كولومبيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويغيب عن صفوف منتخب البرازيل، المهاجم جابرييل جيسوس الذي تعرض للطرد أمام تشيلي، والمدافع فيليبي بسبب الإصابة، بينما يدخل الارجنتين المواجهة بصفوفٍ مكتملة.

حكم مباراة البرازيل والارجنتين

يُدير مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021، الحكم الأوروجوياني إستيبان أوستوجيتش، الذي بدأ التحكيم في الدوري الأوروجوياني عام 2013، وحصل على الشارة الدولية في 2016.

ويعاون الحكم صاحب الـ39 عامًا، كارلوس باريرو ومارتن سوبي من أوروجواي، وديجو هارو من بيرو، بينما يتواجد خوسيه أنتيلو من بوليفيا كحكم خامس.

وسيتولى الحكم الأوروجوياني “أندريس كونها” مهمة الإشراف على تقنية الفيديو -الفار-، ويعاونه مواطنه دانيال فيدورشوك، بالإضافة إلى ألكسندر جوزمان وجون أوسبينا من كولومبيا.

تاريخ مواجهات البرازيل والارجنتين

شهدت بطولة كوبا أمريكا العدد الأكبر من مواجهات البرازيل والأرجنتين، حيث بلغت عدد المباريات بينهما في البطولة 33 لقاء، وكانت الغلبة للتانجو، حيث فاز 15 مرة، مقابل 10 للسيليساو، بينما تعادل المنتخبان في 8 مناسبات.

ويعد نهائي كوبا أمريكا 2021 هو الرابع الذي سيجمع المنتخبين، حيث تواجها في 3 نهائيات سابقة بالبطولة، كانت الأولى في نسخة 1937، وانتهت بفوز التانجو بهدفين دون مقابل.

وثأر المنتخب البرازيلي لنفسه أمام الارجنتين بعد 70 عام تقريبًا، وتحديدًا في نهائي كوبا أمريكا 2004 الذي فاز به السيليساو بهدفين مقابل هدف واحد، وفي النسخة الموالية -2007-، اكستح راقصو السامبا منتخب التانجو بثلاثية نظيفة محققًا لقبة الثامن.

وحصد منتخب الارجنتين لقب كوبا أمريكا 14 مرة، آخرها في 1993، وبفارق لقب واحد لصالح الأورجواي التي تتصدر سجل بطولات المسابقة برصيد 15 لقبًا، بينما يأتي منتخب البرازيل في المرتبة الثالثة بـ9 ألقاب، آخرها في النسخة الماضية 2019.

وبشكلٍ عام، تواجه البرازيل والارجنتين 107 مرة على مدار التاريخ، وذلك على الصعيد الرسمي والودي، كانت الغلبة لراقصو السامبا، حيث فازوا 43 مرة، مقابل 39 انتصارًا للتانجو، فيما انتهت 25 مواجهة بالتعادل.

وعلى صعيد المواجهات الرسمية فقط، ألتقى المنتخبان في 49 مباراة، فاز منتخب الارجنتين 19 مرة، مقابل 18 للبرازيل، بينما سيطر التعادل على 12 لقاء.