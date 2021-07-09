الامارات | المنتخب الأولمبي في مجموعة عُمان والهند وقيرغيزستان بالتصفيات الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي في مجموعة عُمان والهند وقيرغيزستان بالتصفيات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت، أمس، في العاصمة الأوزبكية طشقند قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، وأسفرت عن وقوع المنتخب الأولمبي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

ويُشارك في التصفيات 42 منتخباً تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين، بحيث ضمت مناطق الغرب والجنوب والوسط 23 منتخباً، في حين ضمت مجموعة منطقتي الشرق وآسيان 19 منتخباً.

وفي الغرب تم توزيع المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على خمس مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

وستُقام التصفيات خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل بنظام التجمع، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من الإمارات والبحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.

ويستهل المنتخب مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم 27 أكتوبر، فيما يواجه منتخب الهند يوم 29 أكتوبر، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة شقيقه المنتخب العُماني يوم 31 أكتوبر.

من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية يوسف السهلاوي، أن اللجنة وبالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وضعت برنامجاً مناسباً للمنتخب استعداداً للتصفيات التي ستقام في الدولة بشهر أكتوبر المقبل، حيث يشمل البرنامج تجمعات داخلية وخارجية وخوض مباريات ودية أمام منتخبات آسيوية، بهدف الإعداد المناسب لهذه التصفيات المهمة.

وقال السهلاوي في تصريحات صحافية، إن «اتحاد كرة القدم سيعمل على توفير كل الاحتياجات الخاصة باستضافة مباريات المجموعة الخامسة من ملاعب تدريب ومباريات ومواصلات وفنادق، وكذلك نظام طبي عالي الجودة يضمن سلامة وفود المنتخبات والاتحاد الآسيوي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والمنظمين»، مشيراً إلى أن «تجربة الإمارات باستضافة العديد من الفعاليات والأحداث الكروية الماضية أثبتت نجاحاً كبيراً نال إعجاب واستحسان الجميع».

ويواصل المنتخب الأولمبي سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه المعاون، بمشاركة 24 لاعباً هم: سلطان عادل (اتحاد كلباء)، عبدالله سلطان (بني ياس)، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد، أحمد محمود ويوسف المنصوري (الجزيرة)، راشد سالم، عمر سعيد وسعيد سليمان (حتا)، خلفان النوبي وعمر أحمد (خورفكان) سعيد عبيد، سعود الحوسني (الشارقة) عيد خميس، مروان فهد وعبدالله عبدالرحمن (شباب الأهلي)، محمد البلوشي، خالد البلوشي وناصر الشكيلي (العين)، حسين مهدي (النصر)، يوسف المهيري وفارس خليل (الوصل).

نتائج القرعة

غرب القارة

■ المجموعة الأولى: سورية، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن وسريلانكا.

■ المجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان ونيبال.

■ المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان والمالديف.

■ المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلاديش، الكويت (الدولة المضيفة) وأوزبكستان.

■ المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند وقرغيزستان.

■ المجموعة السادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين وتركمانستان.

شرق القارة

■ المجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا (الدولة المضيفة) وبروناي.

■ المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة (الدولة المضيفة)، تيمور الشرقية والفلبين.

■ المجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ والصين تايبيه (الدولة المضيفة).

■ المجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس ومنغوليا (الدولة المضيفة).

■ المجموعة الـ11: كوريا الشمالية، اليابان وكمبوديا.

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