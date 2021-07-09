حالة واحدة تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن اهتمامات نادي ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن النادي الملكي يضع في أولوياته فى موسم الانتقالات التعاقد مع واحد من الخماسي، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال فشل إدارة ريال مدريد في التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة، فإنها ستوجه أنظارها نحو محمد صلاح وساديو ماني، بالإضافة إلى الفرنسي كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة أن هدف ريال مدريد الأول هو مبابي ثم هالاند، ولكن لصعوبة التعاقد معهما، فإن الريال يضع بدائل للتعاقد مع أحدهما، وهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، ورحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الفريق التي ستخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2021-2022 والمقرر له يوم 12 يوليو الحالي في دولة النمسا.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح على رأسها، بعدما تأكد عدم مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث خرج من القائمة التي أعلنها شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة.