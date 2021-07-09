شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يحفز لاعبى المنتخب الأولمبي قبل رحلة طوكيو.. ورمضان ينضم للمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، على التواجد فى مران المنتخب الأولمبى، ورحب به شوقي غريب المدير الفنى وقدمه للاعبين لإلقاء كلمة.

وبدأ تجمع لاعبى المنتخب فى الثانية ظهر اليوم، ثم تناول اللاعبون الغداء وخضع الجميع لمسحة طبية للكشف عن كورونا، وبعدها توجهوا إلى الملعب الفرعي لاستاد القاهرة لأداء المران فى السادسة مساء.

وجه فينجادا كلمته للاعبين أكد خلالها أنهم جيل متميز ولديه القدرة على تحقيق إنجاز فى طوكيو، وأن معهم جهاز فنى متميز بقيادة شوقى غريب، مشيرا إلى أن الفريق الذى فاز علي البرازيل وتعادل مع كوريا فى نوفمبر الماضي قادر على تحقيق إنجاز فى طوكيو، واستعاد معهم ذكريات قيادة منتخب البرتغال فى أتالانتا بوجود نجوم مميزين.

من ناحية أخرى، انضم لمران المنتخب الأولمبى اليوم رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ووجه شوقي غريب كلمة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز فى الملعب فقط وأيضا الحرص على الالتزام بتعليمات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين.

من جهته ألقي أيمن زين كلمة أكد خلالها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم تناول أى أدوية إلا بمعرفته، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة غالبية الوقت.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون في المعسكر لثلاث مسحات طبية قبل السفر إلى اليابان، تم عمل المسحة الأولي اليوم واطمأن الجهاز الفني علي سلامة الجميع.



المنتخب الاوليمبي



تدريب المنتخب الاوليمبي



حراس المرمي بقيادة أسامه عبد الكريم



رمضان صبحي



فينجادا فى زيارة منتخب مصر الاوليمبي



فينجادا و رمضان صبحي و حجازي



محمد عبد السلام