شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الجونة يضم "جزار" الأهلي نهائيا حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة ضم محمود الجزار، مدافع الأهلي، رسميا بعقد يمتد حتى 2024، وهو ما أكده ”الخليج 365” في الأيام القليلة الماضية.

وكتب الجونة عبر حسابه الرسمي على تويتر مع فيديو لأبرز انقاذات اللاعب ومساهماته في الفريق الساحلي: "لن يمُر أحد حتى 2024.. الجزار في الجونة لثلاث سنوات إضافية".

واستغل نادى الجونة بندًا في إعارة محمود الجزار، لاعب الأهلي المعار لفريقه، يمنح الجونة أحقية الشراء بعد انتهاء إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ونجح مسئولو النادي بالفعل في التحرك لضم مدافع الأهلي، بشكل نهائي ورسمي مع فتح باب الانتقالات الصيفية.

وقضى الجزار الموسم الماضي معارا في صفوف الجونة، وفي شهر نوفمبر الماضي نجح مسئولو النادي في تمديد إعارة اللاعب لموسم آخر، لكن مع وضع بند يتيح للفريق الساحلي أحقية شراء اللاعب نهائيا بانتهاء هذه الإعارة.

وطلب رضا شحاته، المدير الفني للجونة، من إدارة الجونة إنهاء التعاقد مع الجزار بشكل رسمي، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها في الذود عن مرماه، والتي أبرزتها صفحة الجونة الرسمية على تويتر في أكثر من مناسبة وتغنى بها.