شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يستغل إجازة الزمالك فى التأهيل من إصابة مفصل الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، من أجل الخضوع لبرنامج تأهيل مكثف فى الجيم، للتعافى من الإصابة التى تعرض لها في مفصل الركبة من الخلف.

ويعانى محمود علاء من إصابة فى مفصل الركبة من الخلف، ويتولى الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الإشراف على إصابة اللاعب حتى لا تتفاقم، وحدد الدكتور برنامج تأهيل يخضع له اللاعب فى الوقتا الحالى بشكل منفرد فى صالة الجيم، حتى يصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة.

وكان الخواجة الفرنسي حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.