شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه البنك الأهلى وديا 14 يوليو استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيراميكا مباراة ودية أمام البنك الأهلى يوم 14 يوليو الجارى، فى ضوء الاستعداد لمواجهة الأهلى المرتقبة والمقرر لها 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويسعى ضياء السيد المدير الفنى لفريق سيراميكا لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً فى الفترة التى تسبق مباراة الأهلى، خاصة أن الفريق حصل على راحة سلبية من المباريات لمدة طويلة تقترب من شهر.

ويخشى السيد على لاعبيه من فقدان جاهزيتهم الفنية للمباريات الرسمية، لذلك عكف على تجهيز بعض اللقاءات الودية ومن الجارى الاتفاق عليها، لكن تم تحديد أو مواجهة أمام فريق البنك الأهلى.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابى أمام أسوان بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد فى الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا فى صدارة هدافى الدورى وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.