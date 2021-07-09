شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على رحيل رباعي رجال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء عن رباعي فريق رجال السلة، وهم حاتم البحيري ومحمد مصطفى "مودي" ومعتز حسني وأحمد السلعاوي بنهاية الموسم الحالي، بسبب عدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل.

وجاء قرار الاستغناء عن الرباعي وفقا للتقرير الفني المقدم من البرتغالي ماريو بالما قبل رحيله عن تدريب الفريق الأحمر.

وكلّف مجلس إدارة النادي الأهلي رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، بترشيح مدربين لاختيار أى منهم للفريق الأول لكرة السلة «رجال» لتولى المهمة فى الموسم الجديد، بعد توجيه الشكر للمدرب البرتغالي ماريو بالما عقب نهاية تعاقده مع النادى بنهاية الشهر الماضي.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاعات النادى المختلفة خلال المرحلة القادمة وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- استعرض المجلس خطة العمل المقدمة من رؤساء مجالس إدارات شركات الأهلي لكل من: كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات الرياضية، ووافق المجلس على رأس مال الشركات الثلاث المملوكة للنادي، وحصص المساهمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس هذه الشركات في هيئة الاستثمار وإصدار التراخيص الخاصة بها.

- الموافقة على شراء الأجهزة الطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي.

- اعتماد نظم السداد لطلبات الاشتراكات الجماعية لعضويات النادي، سواء العضوية العامة أو في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، وذلك للشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك.

- اعتماد تشكيل الهيكل الإداري للصالات الجديدة المقرر افتتاحها في فرع الأهلي بالشيخ زايد.

- تكليف رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة لأبناء الأهلي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.