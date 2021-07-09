شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستهدف ضم أحد حراس الزمالك بعد إصابة الشناوى بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مسئولو نادى بيراميدز التعاقد مع أحد حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتدعيم المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما أثبتت الأشعة المبدئية تعرض أحمد الشناوى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى التعاقد مع أحد حراس الزمالك محمد عواد أو محمد أبو جبل أو محمود جنش لتدعيم هذا المركز الذى أصبح يضم شريف إكرامى فقط، فى ظل ابتعاد المهدى سليمان عن المشاركة بقرار من الإدارة.

ويعانى الزمالك من زخم فى مركز حراسة المرمى، حيث يضم الفريق ثلاثة حراس على أعلى مستوى ويسعى كل منهم للحصول على فرصة للمشاركة مع الزمالك الأمر الذى قد يؤدى لترحيب أى حارس منهم وكذلك الإدارة برحيله وانتقاله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.

ويربط محمد أبو جبل مصير تجديده للزمالك بتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق، حيث يرحب الحارس بتجديد تعاقده بعدما فاوضته الإدارة من أجل ذلك، إلا إنه يرغب في معرفة مصيره من المشاركة وكيف سيتم ترتيب الحراس مع بداية الموسم الجديد في ظل امتلاك الزمالك ثلاث حراس على أعلى مستوى وكل منهما يرغب في المشاركة.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بالتفاوض مع الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد لاعب الفريق خلال فترة الراحة، لحسم الأمر وإنهائه سريعا قبل انطلاق الموسم المقبل، وكذلك استغلال لفترة الراحة وعدم خوض الفريق مباريات حتي لا يتأثر تركيز اللاعبين بعملية المفاوضات في التجديد.