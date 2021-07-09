شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الإيقاعي يدخل التدريبات الأخيرة استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبات الجمباز الإيقاعي المرحلة الأخيرة للاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والتى تنطلق يوم 23 يوليو الجارى، وهن تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد ، ولاعبتان احتياطي فريدة أشرف وجني محمد.

وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية التي احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الماضي.

وحصل منتخبنا الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة.

فيما حصد المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث.

ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دول عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين واستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.