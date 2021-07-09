شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاستمرار عملية التدوير بين اللاعبين من خلال إراحة البعض من المجموعة الأساسية ومنح الفرصة للبعض الآخر من البدلاء للمشاركة فى مباراة الفريق الأحمر ضد المقاصة الأحد المقبل بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدورى العام، خشية من تعرض لاعبيه للإجهاد قبل خوض النهائى الأفريقي.

وتعد مباراة المقاصة البروفة الأخيرة للأهلى قبل خوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى بالمغرب.

ويفضل موسيمانى إراحة عدد من اللاعبين، كما فعلها فى مباراة المقاولون العرب، بعدما استبعد عمرو السولية من القائمة ورفض الدفع ببدر بانون فى التشكيل الأساسى لمباراة المقاولون.

ويفكر موسيمانى فى إراحة بعض اللاعبين حال الاطمئنان على نتيجة مباراة المقاصة أو يبقى البعض منهم على دكة البدلاء ويدفع به وقت اللزوم، إن لم ينجح الفريق الأحمر من حسم مباراته مبكرا ضد الفريق يالفيومي، مثل محمد مجدى أفشة ومحمد شريف وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر.

ويفكر موسيمانى فى تجهيز أكثر من لاعب من البدلاء كما فعلها فى مباراة المقاولون، مثل صلاح محسن ووالتر بواليا وياسر إبراهيم، حيث ينوى تجهيز كل من محمود كهربا وجونيور أجايي.