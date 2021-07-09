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الزمالك يبحث إقامة مباريات ودية خلال فترة التوقف

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القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفتى لفريق الزمالك إقامة عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية للفريق الأبيض، مع وضع برنامج كامل خلال الاجتماعات الفترة المقبلة. يأتى إقامة الوديات لتجهيز اللاعبين، سواء من لا يشاركون مع الفريق أو صغار السن من الشباب والناشئين، للوقوف على مستواهم ومنحهم فرصة كاملة. 

 

وحصل الفريق على فترة راحة نتيجة عدم خوضه مباريات طوال شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الزمالك أول مباراة رسمية 3 أغسطس المقبل أمام غزل المحلة فى إطار الجولة الـ 28 للدورى.

 

وكان المدير الفنى لفريق الزمالك حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدورى الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اول امس الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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