شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه أسوان وديًا 18 يوليو استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة على مواجهة أسوان وديا يوم 18 يوليو الجارى استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها 2 أغسطس الجارى ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

كما اتفق الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة عبد الباقى جمال مع نظرائهم فى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على خوض مباراة ودية بين الفريقين الأربعاء المقبل المقرر 14 يوليو الجارى.

وطالب عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أيمن كوارشى تجهيز 4 مباريات ودية لخوضها فى الفترة الطويلة التى تسبق مواجهة الأهلى مطلع الشهر المقبل، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذى يتطلع فيه دجلة لاستعادة التوازن والابتعاد عن منطقة الخطر.

وحدد عبد الباقى جمال الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجارى لخوض المباريات الودية الأربعة المقرر الاعلان عنها خلال ساعات بعد الاتفاق مع الفرق المنافسة.

فى سياق متصل، أغلق مسئولو نادى وادى دجلة الباب أمام جميع العروض الاحترافية للاعبى الفريق فى الفترة الحالية، وطالب مجلس الإدارة الاعبين بالتركيز فى المباريات السبع المتبقية فى هذا الموسم لتحقيق الهدف المنشود وهو البقاء بين الكبار فى دورى الأضواء والشهرة.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق وادى دجلة، اللاعبين بغلق باب المفاوضات أمام العروض الاحترافية ومنها عروض قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وحذرهم من التصريحات الإعلامية عن هذه العروض فى ظل الوضع الصعبة للفريق.

واتفق الجهاز الفنى مع اللاعبين على فتح صفحة جديدة بعد التعادل مع المقاصة فى الدورى وحثهم على الفوز فى المباريات المقبلة وهى السبيل الوحيد للبقاء فى الدورى هذا الموسم حيث يحتاج دجلة لـ15 نقطة على الأقل من اصل 21 نقطة متبقية للفريق هذا الموسم فى المباريات السبع المتبقية والتى يفتتحها الغزلان بمواجهة الأهلى أول الشهر المقبل.