شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب الثنائي ميار شريف وريبيكا بيترسون من منافسات زوجي بطولة باشتاد للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الثنائى المصرى السويدى ميار شريف وريبيكا بيترسون الانسحاب من منافسات الزوجى سيدات ببطولة باشتاد المفتوحة للتنس المقامة فى السويد، والاكتفاء بالوصول إلى نصف النهائى.

ونجحت ميار شريف بطلة مصر فى التنس فى التأهل إلى ربع نهائى بطولة السويد المفتوحة للتنس بعد الفوز على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا بمجموعتين دون مقابل (7/6 .6/0)، وذلك فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتستعد فتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وترفع اسم مصر فى طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.

وحصدت ميار شريف فضية بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا فى تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.