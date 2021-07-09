هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني، لديه الرغبة في التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "آس" الإسبانية، كشفت في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن مبابي يأتي على رأس قائمة اهتمامات ريال مدريد حاليًا.

ما يدعم رغبة النادي العاصمي في التعاقد مع مبابي هو اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان والذي لا يتبقى سوى عام واحد فقط.

لكن ورغبة الريال في التعاقد مع مبابي وطموح اللاعب في الانتقال للنادي الملكي إلا أن باريس سان جيرمان لن يتنازل عن اللاعب بسهولة بحسب ما جاء في صحيفة "آس".

الصحيفة الإسبانية طرحت العديد من الاسماء البديلة حال فشل صفقة مبابي في الصيف الحالي حيث يأتي من أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وزميله ساديو ماني وثنائي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفيسكي وكينجسلي كومان وأيضًا هاري كين هداف توتنهام هوتسبير الحالي ورحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن صلاح وكل ما تم ذكرهم سيكونوا على استعداد للاستماع إلى عرض النادي العاصمي إذا طرق ريال مدريد بابه.

وسبق وأن ارتبط اسم صلاح بالانتقال لريال مدريد في أكثر من مناسبة، حيث عبّر النجم المصري عن رغبته في الانتقال لصفوف الدوري الإسباني واللعب لصفوف قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.

جدير بالذكر أن صلاح لديه عقدًا مع ليفربول حتى صيف 2023، حيث تشير تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة "الريدز" لديها رغبة في تجديد عقد "مو" في ظل النجاحات التي حققها مع النادي في السنوات الماضية منذ انتقاله من صفوف روما الإيطالي صيف 2017.