الخليج 365 يكشف.. حقيقة تفاوض الأهلي مع مدرب الزمالك أوجستي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أفاد مصدر بعرض أحد الوكلاء للمدرب الإسباني السابق لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، أوجستي بوش، على مسؤولي النادي الأهلي لقيادة فريقهم في الموسم المقبل.

الإسباني أوجستي، الذي قاد الزمالك للتتويج بالبطولة الأفريقية ودوري كرة السلة، أعلن يوم أمس الخميس رحيله بصورة رسمية عن القلعة البيضاء.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النادي الأهلي لم يحسم موقفه من التعاقد مع أوجستي حتى الآن، بعدما سبق ودخل في مفاوضات معه ولكن المدرب الإسباني حينها طلب التأجيل لارتباطه بتدريب الزمالك وامتلاكه عروض أخرى كثيرة.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن بصورة رسمية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، رحيل مديره الفني لكرة السلة، البرتغالي ماريو بالمو.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني الإسباني يمتلك عرضين أحدهما إسباني والأخر إماراتي في وقت لا يرغب فيه العودة للتدريب بمصر.