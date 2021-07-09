مصدر في الأهلي لمصراوي: مكافأة السوبر الإفريقي 120ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر أن إدارة النادي الأهلي قامت بصرف مكافأت الفوز بلقب السوبر الأفريقي للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول قبل فترة وذلك بعد تحقيقه علي حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت بالدوحة.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز علي نهضة بركان بهدفي محمد شريف وصلاح محسن.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة النادي قامت بصرف 120 ألف لكل لاعب شارك في المباراة كمكافأة عن اللقب بجانب شهر للجهاز الفني .

وأضاف أن إدارة الأهلي لا تبخل على الفريق الأول للكرة في ظل النجاحات التي يقدمها ولولا الإجراءات الإحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا لتم إقامة حفل كبير وتكريم الفريق بعد فوزه بالرباعية حتي الأن.

وتابع:" دون شك سيكون هناك تقدير خاص للفريق حال الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة حين يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال افريقيا".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الخامسة من مساء بعد غد باستاد السويس ضمن منافسات دوري we المصري.